Жители Новосибирска украсили фанерными шарами елку в «Новогодней столице»

В субботу, 7 декабря 2024 года, в городе Киров состоялась церемония открытия проекта «Новогодняя столица России — 2024» и Всероссийского фестиваля новогодних елей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.
Согласно установленным правилам, делегация от столицы Сибири украсила свою ёлку фанерными шарами, стилизованными под ордынскую роспись, а также фигурками зверей и птиц.
Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске жители Шлюза сделали на улице новогоднюю сказку.