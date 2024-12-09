Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска украсили фанерными шарами елку в «Новогодней столице»

В новогодней столице России начались праздничные зимние мероприятия.

Источник: Минкультуры Новосибирской области

В субботу, 7 декабря 2024 года, в городе Киров состоялась церемония открытия проекта «Новогодняя столица России — 2024» и Всероссийского фестиваля новогодних елей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.

Согласно установленным правилам, делегация от столицы Сибири украсила свою ёлку фанерными шарами, стилизованными под ордынскую роспись, а также фигурками зверей и птиц.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске жители Шлюза сделали на улице новогоднюю сказку.