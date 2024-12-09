Жители Новосибирска украсили фанерными шарами елку в «Новогодней столице»

В субботу, 7 декабря 2024 года, в городе Киров состоялась церемония открытия проекта «Новогодняя столица России — 2024» и Всероссийского фестиваля новогодних елей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.