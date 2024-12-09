Похолодает до −23 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 декабря

Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 декабря в большинстве дней ожидается ясной. Сибиряки смогут полюбоваться прозрачным зимним воздухом. Но не в понедельник. Первый рабочий день подарит горожанам небольшой снег, но температура окажется вполне комфортной для зимы. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 декабря.
— В Иркутске 9 декабря облачная с прояснениями погода, осадки, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Дует северо-западный ветер, его скорость может достигать 7−12 м/с. Днем ожидается −5…-7 градусов.
В ночь на вторник, как сообщает Гидрометцентр России, осадков не предвидится, но похолодает до −20 градусов. Днем 10 декабря на небе то и дело станет проглядывать солнышко, а воздух прогреется до −11 градусов и никаких «белых мух».
Среда и четверг на неделе с 9 по 15 декабря станут самыми холодными. Ночью 11 числа в областном центре столбики уличных термометров покажут −22 градуса, а днем — до −15 градусов. Осадков в течение суток не прогнозируется. Морознее всего будет в ночь на четверг.
— В Иркутске ночью 12 декабря ожидается облачная погода, без осадков, до −23 градусов, — сообщает Гидрометцентр России. — Днем в четверг — облачно, также без осадков и −15 градусов.
Ночь на пятницу в городе обещается малооблачной, без осадков и достаточно холодной — до −22 градусов. Нового снега небесная канцелярия не принесет и днем, 13 декабря. А температура окажется вполне комфортной — до −9 градусов.
Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 декабря: прогноз на выходные.
В выходные в столице Приангарья немного потеплеет. Если вы еще не открывали зимний сезон катания на лыжах, самое время подумать над этим, так как прогноз на субботу с воскресеньем просто отличный. В ночь на 14 декабря в Иркутске, по данным Гидрометцентра страны, до −17 градусов, облачно, но без осадков. Днем в субботу до −4 градусов, облачно с прояснениями.
Погода в воскресенье в региональном центре ожидается ясная. Ночью 15 декабря, по сообщению портала Гисметео, всего −16 градусов, а днем до −8 градусов. Кстати, катки в Иркутске начали заливать еще в прошлом месяце. Можно в эти выходные рассмотреть возможность покататься и на коньках.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 декабря. Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что в областной центр 13 декабря приедет Поезд Деда Мороза. По прибытию волшебник со сказочными персонажами покажет бесплатную программу, а после начнется уже представление по билетам.