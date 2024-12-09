Похолодает до −23 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 декабря

В выходные в столице Приангарья немного потеплеет. Если вы еще не открывали зимний сезон катания на лыжах, самое время подумать над этим, так как прогноз на субботу с воскресеньем просто отличный. В ночь на 14 декабря в Иркутске, по данным Гидрометцентра страны, до −17 градусов, облачно, но без осадков. Днем в субботу до −4 градусов, облачно с прояснениями.