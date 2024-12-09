Глава Хабаровского края поздравил жителей с Днем Героев Отечества

В этот день вспоминают всех, кто на протяжении сотен лет защищал страну. Наряду с известными военачальниками и солдатами Великой Отечественной стоят участники СВО. С начала спецоперации 24 жителя Дальнего Востока были удостоены звания Героя России. Девять из них — посмертно. Их имена увековечили на обелиске Славы в Хабаровске. А в конце сентября в городе освятили храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери.