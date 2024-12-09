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Глава Хабаровского края поздравил жителей с Днем Героев Отечества

С начала СВО звание Героя России получили 24 дальневосточника.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днём Героев Отечества, который отмечается в стране 9 декабря. Глава края считает, что эта дата — особенная. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В этот день вспоминают всех, кто на протяжении сотен лет защищал страну. Наряду с известными военачальниками и солдатами Великой Отечественной стоят участники СВО. С начала спецоперации 24 жителя Дальнего Востока были удостоены звания Героя России. Девять из них — посмертно. Их имена увековечили на обелиске Славы в Хабаровске. А в конце сентября в городе освятили храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери.

— Мы в неоплатном долгу перед нашими героями. Потому сейчас одна из важнейших — святых! — наших обязанностей — это забота об участниках СВО и их близких. Низкий поклон всем, кто сегодня борется за нашу свободу. Вечная память тем, кто навсегда остался на полях сражений. Победа вновь будет за нами, — сказал Дмитрий Демешин.

Для военных сейчас предусмотрено немало мер поддержки. В крае работают филиалы фонда «Защитники Отечества», где в режиме одного окна можно решить почти все вопросы по разным направлениям.