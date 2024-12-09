Говядина стала дороже на 31% в Новосибирске

В Новосибирске за сентябрь-октябрь 2024 года подорожала говядина — на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цена за 500 граммов доходит до 502 рублей. Об этом пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные «Контур. Маркета».
Сказывается традиционный праздничный спрос, уменьшение поголовья скота, рост стоимости импортируемых кормов из-за колебания курса валют.
«Кроме того, изменения в сельскохозяйственной политике и экономические факторы, такие как санкции и колебания валютных курсов, влияют на стоимость импортируемых кормов и оборудования, что делает процесс производства еще более затратным», — портал цитирует завкафедрой НГУЭУ Любовь Шадрину.
Со многими другими позициями такая же история. Соль стала дороже на 24% — 33 рубля за 0,5 кг; картошка на 23% — 122 рубля за 1 кг; чай на 20% — 103 рубля; сливочное масло на 13% — до 169 рублей; яйца на 10% — 133 рубля; кофе на 9% — 199 рублей.
А вот свинина, наоборот, подешевела до 197 рублей за 0,5 кг (ниже на 9%).
При этом в Новосибирске на 12% отмечается снижение спроса на продукты. Реже всего стали покупать индейку, говядину, яйца, сливочное масло, кофе и маргарин.
Уточняется, что спрос вырос только на растительное масло, соль и курицу.
По данным портала, в целом продуктовая корзина стала дороже на 13%. На неё оказывают влияние инфляция, увеличение затрат на сырьё и логистику.