Говядина стала дороже на 31% в Новосибирске

В Новосибирске за сентябрь-октябрь 2024 года подорожала говядина — на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цена за 500 граммов доходит до 502 рублей. Об этом пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные «Контур. Маркета».