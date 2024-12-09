Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец вернул больше 100 тысяч за бракованный двигатель

Недостатки обнаружились, когда его установили.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец вернул больше 100 тысяч за бракованный двигатель. Он купил его с рук и знал, что его уже ранее использовали. Однако продавец умолчал о некоторых скрытых дефектах. Например, существенные дефекты у блока цилиндров, головки блока цилиндров и их внутренних механизмов.

Двигатель отдали продавцу на диагностику, а тот его до сих пор не вернул. Мужчина подал иск в суд, чтобы вернуть деньги, — говорится в решении Заельцовского районного суда.

Теперь покупателю по суду должны выплатить 186 тысяч рублей.