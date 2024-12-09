Новосибирец вернул больше 100 тысяч за бракованный двигатель. Он купил его с рук и знал, что его уже ранее использовали. Однако продавец умолчал о некоторых скрытых дефектах. Например, существенные дефекты у блока цилиндров, головки блока цилиндров и их внутренних механизмов.