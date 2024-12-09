Полицейские спасли людей во время пожара в Приморье

Старший лейтенант полиции Максим Воробьев и стажер-инспектор ДПС Никита Козак патрулировали в поселке Пограничный Приморского края, когда заметили пожар в многоквартирном жилом доме на Карла Маркса. Специалисты вызвали карету скорой помощи и пожарных, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Воробьев смочил воротник одежды водой, чтобы защититься от вредных веществ горения, и зашел в задымленный подъезд. Мужчина обнаружил, что в горящей квартире находилась женщина. Он вывел пострадавшую на улицу и передал медикам.
Тем временем Никита Козак, находясь на первом этаже, предупреждал людей о пожаре и помогал им эвакуироваться. После успешной спасательной операции специалисты предупредили людей, что пока что нужно находиться на расстоянии от дома. Спасатели тем временем ликвидировали пожар.
Сотрудники МВД оказали психологическую помощь пострадавшим.
Ранее «КП» писала о пожаре в кафе: людей эвакуировали.