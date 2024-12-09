Полицейские спасли людей во время пожара в Приморье

Тем временем Никита Козак, находясь на первом этаже, предупреждал людей о пожаре и помогал им эвакуироваться. После успешной спасательной операции специалисты предупредили людей, что пока что нужно находиться на расстоянии от дома. Спасатели тем временем ликвидировали пожар.