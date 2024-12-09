Жительница Новосибирска отсудила деньги у механика, испортившего ее иномарку. Женщине надо было поменять форсунки, прокладки, масло, антифриз, фильтры — топливный, масленый и воздушный, промыть топливную систему со снятием топливного бака, промыть систему охлаждения, диагностировать двигатель. За это всё она отдала ему больше 200 тысяч рублей.