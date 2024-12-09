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Жительница Новосибирска отсудила деньги у механика, испортившего ее иномарку

Он взялся ее отремонтировать, но врезался на ней в металлический стеллаж.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска отсудила деньги у механика, испортившего ее иномарку. Женщине надо было поменять форсунки, прокладки, масло, антифриз, фильтры — топливный, масленый и воздушный, промыть топливную систему со снятием топливного бака, промыть систему охлаждения, диагностировать двигатель. За это всё она отдала ему больше 200 тысяч рублей.

Мужчина сел за руль машины и совершил наезд на металлический стеллаж. Кроме того, пока автомобиль находился в гаражном помещении, на автомобиле образовались множественные царапины, потертости, повреждения лакокрасочного покрытия, сломана фара, сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Женщина подала иск в суд, чтобы вернуть деньги.

Теперь мастеру придется выплатить ей 140 тысяч рублей.