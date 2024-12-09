Зарплаты бюджетников в России увеличат с 1 января 2025 года на 13,2%

— А в них, к примеру, предусмотрено, что оплата труда врачей и высококвалифицированного медперсонала должна равняться 200% к средней заработной плате по региону, а младшего и среднего медперсонала — до 100 процентов. По последним данным Росстата, средняя зарплата за год в стране выросла на 18 процентов. Понятно, что нужно подтягиваться к обозначенному уровню, — пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат уточнила, что повышение на 13,2 процента — это усредненный показатель, и он может варьироваться, быть чуть больше или меньше в разных государственных учреждениях.