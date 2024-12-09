Зарплаты бюджетников в России увеличат с 1 января 2025 года на 13,2%

Зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января 2025 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Это почти втрое выше официального прогноза инфляции. Правительство уточнило прогноз инфляции: в 2025 году цены вырастут на 4,5 процента, в 2026 и 2027 годах — еще на 4 процента. Это значит, что в соответствии с этими цифрами проиндексируют и все бюджетные обязательства. В том числе 1 сентября будущего года — стипендиальный фонд для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, а 1 октября — денежное довольствие военнослужащих и зарплаты сотрудников органов государственной власти. При этом для отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки объем бюджетных ассигнований увеличат гораздо выше инфляционного уровня.
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы с 1 января 2025 года для них составит 13,2 процента, с 2026 года — 10,2 процента, с 2027-го — 8,3 процента. В пояснении правительства указано, что повышение зарплаты коснется работников, определенных в майских указах президента 2012 года.
— А в них, к примеру, предусмотрено, что оплата труда врачей и высококвалифицированного медперсонала должна равняться 200% к средней заработной плате по региону, а младшего и среднего медперсонала — до 100 процентов. По последним данным Росстата, средняя зарплата за год в стране выросла на 18 процентов. Понятно, что нужно подтягиваться к обозначенному уровню, — пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат уточнила, что повышение на 13,2 процента — это усредненный показатель, и он может варьироваться, быть чуть больше или меньше в разных государственных учреждениях.