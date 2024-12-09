Дума Владивостока обновила правила благоустройства города: что изменилось

Дума Владивостока утвердила изменения в муниципальный правовой акт «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа». Нововведения касаются порядка обращения с отходами, требований к уходу за газонами и других аспектов содержания городской инфраструктуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Теперь сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) должен осуществляться строго по графику с обязательным указанием ответственных хозяйствующих субъектов и их контактных данных на площадках. Также уточнены правила обращения с крупногабаритными отходами (КГО).
«Вывоз КГО обеспечивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования», — говорится в документе.
Кроме того, введён новый раздел, регулирующий накопление и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). Владельцы объектов без централизованной системы водоотведения обязаны обеспечивать вывоз ЖБО с использованием специализированного транспорта, соблюдая санитарные нормы.
«Объекты, предназначенные для приема ЖБО из специального транспорта, должны быть оборудованы системами, устройствами, средствами, обеспечивающими исключение излива ЖБО на поверхность участка приемного сооружения, а также контакт персонала специального транспорта и приемного сооружения со сливаемыми и принимаемыми ЖБО», — отмечается в документе.
Также в постановлении есть пункт о скашивании травяного покрова на газонах. Новые правила регламентируют высоту травостоя и сроки уборки срезанной травы. Например, на гостевых маршрутах трава должна скашиваться при высоте 15−20 см, а остаточная высота составлять 3−5 см.
«Газоны, расположенные на крутых и скалистых откосах с уклоном более 30 градусов, подпорных стенах высотой свыше 2,5 метров, выкашиванию не подлежат», — говорится в документе.
Отмечается, что срезанная трава должна быть убрана в течение суток.
Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Напомним, новые бункеры-накопители установили в центре Владивостока. Это позволит минимизировать образование стихийных свалок в частном секторе.