Рэпера Jay-Z упомянули в иске о событиях на вечеринке MTV VMA

Рэпера Jay-Z упомянули в иске, поданном анонимной заявительницей, связанной с событиями на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards 2000 года.
Согласно заявлению истицы, в 2000 году, будучи подростком, она пыталась попасть на церемонию или мероприятие, связанное с ней. Обстоятельства, описанные в иске, включают её доставку на частное мероприятие, где она якобы столкнулась с рядом инцидентов. Также упоминаются другие лица, находившиеся на вечеринке.
Истица утверждает, что ей предложили подписать документы о неразглашении, после чего она почувствовала себя плохо. В своём иске она просит компенсацию за моральный ущерб и расследование обстоятельств произошедшего.
Информация носит заявительный характер, и суд будет решать, какие выводы можно сделать из представленных фактов.
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