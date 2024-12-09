Рэпера Jay-Z упомянули в иске о событиях на вечеринке MTV VMA

Согласно заявлению истицы, в 2000 году, будучи подростком, она пыталась попасть на церемонию или мероприятие, связанное с ней. Обстоятельства, описанные в иске, включают её доставку на частное мероприятие, где она якобы столкнулась с рядом инцидентов. Также упоминаются другие лица, находившиеся на вечеринке.