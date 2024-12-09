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Холодный понедельник ожидает южноуральцев

В понедельник, 9 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −5 до −10 градусов. Ветер южный 2−7 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 54% 758 мм рт. ст. +10°

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −6 до −8 градусов. Ветер южный 2−7 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 9 декабря, у Афанасия, Василия, Георгия, Даниила, Ивана, Ильи, Иннокентия, Назара, Никона, Петра, Тихона, Федосия, Юлиана, Якова.

Между прочим, 9 декабря 2024 года отмечают Юрьев день. Согласно народным приметам, сегодня не разрешается употреблять алкоголь. Дело в том, что спиртные напитки в этот день могут быть особенно вредными для здоровья и успешной жизни.