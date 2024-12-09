Певец Олег Газманов рассказал, почему до сих пор не вышел на пенсию

Российский артист Олег Газманов изначально планировал завершить карьеру к 70 годам, однако обстоятельства заставили его остаться на сцене. На мероприятии «Песня года» певец поделился причинами, которые изменили его планы.
Газманов отметил, что в определённый момент решил, что пришло время уйти на заслуженный отдых. Однако пандемия внесла свои коррективы: в сложный период он решил поддержать свою музыкальную команду и продолжил выступать, чтобы сохранить коллектив.
Позже началась специальная военная операция, что сделало его творчество особенно востребованным. По словам Газманова, это стало ещё одной причиной для продолжения работы. Сейчас он активно участвует в новых проектах, включая инициативу под названием «Родники», которую курирует.
Ранее 43-летний российский певец Родион Газманов признался, что слишком серьёзно относится к созданию семьи, поэтому до сих пор не женат.