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Трамп назначит адвоката Алину Хаббу своим советником в Белом доме

Хабба уже стала «бесценным советником» для предвыборного штаба.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его советником станет адвокат Алина Хабба.

«Рад сообщить, что Алина Хабба присоединится к моей команде Белого дома в качестве советника президента», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Республиканец отметил, что Хабба уже стала «бесценным советником» для предвыборного штаба, а также переходной команды.

Напомним, адвокат Алина Хабба представляет интересы Трампа с 2021 года в делах против него о мошенничестве и клевете. Кроме того, она выступала на предвыборных мероприятиях республиканца.

Ранее сообщалось, что Хабба, известная благодаря агрессивному и напористому стилю защиты, может занять должность пресс-секретаря Белого дома. Подробности — в материале aif.ru.