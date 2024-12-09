В прокуратуре Омской области сделали неожиданное заявление по поводу золоотвала ТЭЦ-5

Заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора региона Евгения Золотарёва сообщила в эфире ГТРК «Иртыш» не подтвердила, что причиной затопления СНТ у ТЭЦ мог стать именно ресурсогенерирующий источник. Она отметила, что истинные причины затопления СНТ в Октябрьском округе и населённых пунктов в Омском районе до сих пор не установлены. Ранее уже сообщалось о нарушениях при строительстве золоотвала.
«Сейчас мы можем предположить, что на ситуацию могли повлиять как работы на золоотвале ТЭЦ-5, так и другие факторы, например, развитие инфраструктуры вокруг затопленных территорий, строительство дороги и активное развитие Осташково, СНТ, который находится в непосредственной близости», — цитирует Золотарёву ГТРК «Иртыш».
Напомним, что затопление территорий, прилегающих к золоотвалу, началось летом. Осенью там начали откачивать воду, но ситуация не улучшилась.
Прокуратура подала иск в Центральный районный суд Омска, требуя от АО «ТГК-11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5 и организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений.