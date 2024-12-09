В прокуратуре Омской области сделали неожиданное заявление по поводу золоотвала ТЭЦ-5

Заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора региона Евгения Золотарёва сообщила в эфире ГТРК «Иртыш» не подтвердила, что причиной затопления СНТ у ТЭЦ мог стать именно ресурсогенерирующий источник. Она отметила, что истинные причины затопления СНТ в Октябрьском округе и населённых пунктов в Омском районе до сих пор не установлены. Ранее уже сообщалось о нарушениях при строительстве золоотвала.