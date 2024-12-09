На среднюю зарплату в Алматы можно купить больше продуктов питания, чем в целом по Казахстану

Отметим, что количество основных продуктов питания, которое можно купить на среднюю заработную плату в Алматы, в основном больше, чем в среднем по Казахстану. То есть цены могут быть выше общереспубликанских, но покупательная способность зарплат по отношению к ним в мегаполисе зачастую больше.