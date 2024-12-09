В Омске в Ленинском округе оборудуют 20 хоккейных площадок

В рамках программы развития физической культуры и спорта в Ленинском округе планируется подготовить 20 хоккейных коробок и проложить две лыжные трассы. Также будут организованы три открытых катка для массового катания.
Процесс заливки льда — это трудоёмкая работа, которая требует тщательной подготовки. Однако погода может вносить свои коррективы в планы, — отмечают специалисты.
«Заливка льда — это сложный процесс, который может быть нарушен из-за погодных условий. Специалисты стараются заливать площадки поэтапно, несмотря на колебания температуры. Просим жителей проявить понимание», — рассказала Марина Котенко, начальник отдела по делам молодёжи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа.
В зимний период в округе будут оборудованы хоккейные площадки во дворах жилых домов по следующим адресам: Военный городок, 84; мкр. Входной, 28/2 и 34; ул. 10-я Чередовая, 27 и 17/1; ул. Гашека, 24; ул. Иртышская набережная, 40; ул. Карбышева, 42; ул. Киевская, 4; ул. Крыловская, 23;ул. Маргелова, 394; ул. Марченко, 9; ул. Молодова, 25/4; ул. Моторная, 14; ул. 22 Марьяновская, 2 и 6; ул. Осипова, 52; ул. Серова, 13; ул. Труда, 12 и 35; просп. К. Маркса, 83.
Для любителей катания на коньках будут доступны открытые катки на территории спортивного комплекса «Искра» (ул. Гуртьева, 18А) и физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» (25 лет Октября, 4). Также каток будет организован в лагере им. Аркадия Гайдара (ул. Воровского, 187).
Лыжные трассы будут проложены в роще по ул. Молодова, 20 и в детском оздоровительном лагере им. Аркадия Гайдара.