В Омске в Ленинском округе оборудуют 20 хоккейных площадок

В зимний период в округе будут оборудованы хоккейные площадки во дворах жилых домов по следующим адресам: Военный городок, 84; мкр. Входной, 28/2 и 34; ул. 10-я Чередовая, 27 и 17/1; ул. Гашека, 24; ул. Иртышская набережная, 40; ул. Карбышева, 42; ул. Киевская, 4; ул. Крыловская, 23;ул. Маргелова, 394; ул. Марченко, 9; ул. Молодова, 25/4; ул. Моторная, 14; ул. 22 Марьяновская, 2 и 6; ул. Осипова, 52; ул. Серова, 13; ул. Труда, 12 и 35; просп. К. Маркса, 83.