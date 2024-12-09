Омичи вновь жалуются на пробки на Ленинградском мосту

Омские водители жалуются на образовавшиеся с утра пробки на Ленинградском мосту. Горожане отмечают, что не могут вовремя попасть на работу.
Как сообщают омичи, проезд на мосту им. 60-летия ВЛКСМ относительно свободен. Местные жители уже более часа стоят в пробках на улицах 3-й Островской, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Суворова, 60 лет Победы и на Ленинградском проспекте.
Ситуация на дорогах осложняется несколькими дорожно-транспортными происшествиями. Аварийные ситуации произошли на улицах 70 лет Октября и Ленинградском проспекте.
Ранее мы писали, что Омск встал в многокилометровые пробки из-за ремонта моста 60-летия ВЛКСМ. Позднее мэр Сергей Шелест дал распоряжение своему заместителю Владимиру Куприянову разработать решение образовавшейся проблемы.