Омичи вновь жалуются на пробки на Ленинградском мосту

Как сообщают омичи, проезд на мосту им. 60-летия ВЛКСМ относительно свободен. Местные жители уже более часа стоят в пробках на улицах 3-й Островской, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Суворова, 60 лет Победы и на Ленинградском проспекте.