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В Омске озвучили дату открытия новой поликлиники в Октябрьском округе

Речь идет о лечебном учреждении в микрорайоне «Восточный».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Поликлиника на 310 посещений в смену полностью готова. Свою работу завершили строители, сейчас идет расстановка мебели и медицинского оборудования. Как уточнил в своем телеграм-канале глава Омской области Виталий Хоценко, в планах — запустить работу поликлиники к концу января 2025 года.

Лечебное учреждение рассчитано на 250 посещений в смену взрослыми пациентами и 60 — детьми. Помещение разделено конструктивно на две зоны — взрослую и детскую.

Ранее мы писали, что в Омске объединяют лечебные учреждения.

здоровье