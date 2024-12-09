В Омске озвучили дату открытия новой поликлиники в Октябрьском округе

Поликлиника на 310 посещений в смену полностью готова. Свою работу завершили строители, сейчас идет расстановка мебели и медицинского оборудования. Как уточнил в своем телеграм-канале глава Омской области Виталий Хоценко, в планах — запустить работу поликлиники к концу января 2025 года.