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Названа стоимость новогоднего стола для челябинцев

Расходы на новогоднее меню при встречи 2025 года подсчитали для разных российских регионов.

Исследования проведено на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Как пишет РИА «Новости», в среднем по России в этом году на продукты для новогоднего стола придется потратить 9,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками показатель вырос на 13,5%.

В Челябинской области расходы на новогодний стол составят в среднем 7,9 тыс. рублей. Таким образом у южноуральцев кушанья на встрече Нового года обойдутся дешевле чем жителям 55 регионов России.

Самый дорогой новогодний стол будет у россиян, проживающих на Чукотке. Им придется в среднем выложить 16 тыс. рублей. Меньше всего на новогодние блюда потратят в Ингушетии — 6,5 тыс. рублей.