Названа стоимость новогоднего стола для челябинцев

Исследования проведено на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Как пишет РИА «Новости», в среднем по России в этом году на продукты для новогоднего стола придется потратить 9,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками показатель вырос на 13,5%.