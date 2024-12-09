Врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией

В Иркутской областной детской клинической больнице спасли ребенка с урологической патологией — удвоением верхних мочевых путей правой почки. Детский хирург Юрий Козлов рассказал, что у маленького пациента пострадал верхний сегмент органа.
— Мы пересекли расширенный пораженный мочеточник на уровне нижнего полюса почки. После — вшили его конец в бок здорового мочеточника. Чтобы вы понимали, насколько тонкая выполнена работа — диаметр здорового органа составлял всего 2,5 миллиметра, — поделился Юрий Козлов.
Операция достаточно тяжелая, но врачи справились на «ура». Все прошло максимально безопасно для пациента, без кровотечений. Сейчас ребенок уже идет на поправку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 37-летний турист получил травму во время восхождения на Пик Любви в Бурятии. Ему понадобилась помощь спасателей.