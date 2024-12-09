Врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией

— Мы пересекли расширенный пораженный мочеточник на уровне нижнего полюса почки. После — вшили его конец в бок здорового мочеточника. Чтобы вы понимали, насколько тонкая выполнена работа — диаметр здорового органа составлял всего 2,5 миллиметра, — поделился Юрий Козлов.