В Башкирии спасатели напомнили, как помочь при обморожении

Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом, так можно повредить капилляры и оставить микротрещины на коже. Опасно быстро отогревать конечности в горячей воде или у костра — в таком случае образуются тромбы, углубляя процессы разрушения тканей. Запрещено использовать жирные масла, мази и кремы — это вызовет лишь инфицирование. Ни в коем случае нельзя предлагать алкоголь — поначалу это расширит сосуды, но через время они вновь сузятся. К тому же спиртное никак не согревает.