В Башкирии спасатели напомнили, как помочь при обморожении

Этот процесс проходит в четыре стадии, и уже на второй, когда на коже появляются кровяные пузыри, срочно нужна помощь врача. Тем не менее при общем переохлаждении и первой стадии обморожения можно помочь человеку самостоятельно.
В первую очередь нужно отвести пострадавшего в тёплое помещение, снять промёрзшие вещи (верхнюю одежду, обувь, носки, варежки). Предложить тёплое питьё, будь то чай, молоко или кофе. Теплыми руками аккуратно растереть обмороженные конечности. По возможности следует одеть пострадавшего в сухую тёплую одежду, укутать его пледом или одеялом.
Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом, так можно повредить капилляры и оставить микротрещины на коже. Опасно быстро отогревать конечности в горячей воде или у костра — в таком случае образуются тромбы, углубляя процессы разрушения тканей. Запрещено использовать жирные масла, мази и кремы — это вызовет лишь инфицирование. Ни в коем случае нельзя предлагать алкоголь — поначалу это расширит сосуды, но через время они вновь сузятся. К тому же спиртное никак не согревает.