Опасный гололед и изморозь: омичей сегодня ждет непогода

В Омской области сегодня во второй половине дня ожидается сильный гололёд и изморозь.
Согласно прогнозу, после полудня 9 декабря ожидаются сложные гололёдно-изморозевые отложения диаметром 35 мм и более. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как повреждение линий электропередач и связи, обрушение слабоукреплённых и ветхих конструкций, а также деревьев. Сейчас в Омске около минус 20 градусов.
Кроме того, возможны ограничения в работе аэропорта, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и образование пробок. Жителям следует быть осторожными, так как существует риск поскользнуться.
Ранее мы рассказывали, что морозы уже через пару дней существенно ослабеют.