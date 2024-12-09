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Опасный гололед и изморозь: омичей сегодня ждет непогода

Водителям не рекомендуется превышать скорость движения и совершать опасные маневры.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня во второй половине дня ожидается сильный гололёд и изморозь.

Согласно прогнозу, после полудня 9 декабря ожидаются сложные гололёдно-изморозевые отложения диаметром 35 мм и более. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как повреждение линий электропередач и связи, обрушение слабоукреплённых и ветхих конструкций, а также деревьев. Сейчас в Омске около минус 20 градусов.

Кроме того, возможны ограничения в работе аэропорта, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и образование пробок. Жителям следует быть осторожными, так как существует риск поскользнуться.

Ранее мы рассказывали, что морозы уже через пару дней существенно ослабеют.