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Мощи Николая Чудотворца последний день пребывают в Челябинске

Свято-Симеоновский собор в последний день пребывания в Челябинске мощей Николая Чудотворца будет работать до 20 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завтра, 10 декабря, святыня будет возвращена в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга.

«Молитва у мощей святого Николая дарует утешение, надежду и Божию благодать. Напомним, сегодня Свято-Симеоновский собор работает с 8:00 до 20:00», — говорится в комментарии Челябинской епархии.

По преданиям, святой Николай, будучи в сане архиепископа, помогал голодным и нищим, заступался за несправедливо осужденных, избавлял от гибели плавающих по водам, вызволял из неволи пленников. Сам он во время гонения на христиан был заточен в темницу, где много претерпел за веру.

Почитать святого Николая на Руси начали через несколько десятков лет после установления православия, в XI веке. Издавна роль Николая Угодника считалась одной из самых важных в русских традициях.

Николай Чудотворец является покровителем и защитником моряков, путешественников и торговцев. Однако к нему обращаются за любой помощью, так как он поддерживает всех нуждающихся, говорят священнослужители.

Верующие молятся Николаю-угоднику об исцелении от болезни, о помощи в новом деле, получении хорошей работы, семейном и материальном благополучии, замужестве, преодолении вредных привычек, удачной торговле и легкой дороге.

религии