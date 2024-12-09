Мощи Николая Чудотворца последний день пребывают в Челябинске

По преданиям, святой Николай, будучи в сане архиепископа, помогал голодным и нищим, заступался за несправедливо осужденных, избавлял от гибели плавающих по водам, вызволял из неволи пленников. Сам он во время гонения на христиан был заточен в темницу, где много претерпел за веру.