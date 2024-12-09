Мощи Николая Чудотворца последний день пребывают в Челябинске

Завтра, 10 декабря, святыня будет возвращена в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга.
«Молитва у мощей святого Николая дарует утешение, надежду и Божию благодать. Напомним, сегодня Свято-Симеоновский собор работает с 8:00 до 20:00», — говорится в комментарии Челябинской епархии.
По преданиям, святой Николай, будучи в сане архиепископа, помогал голодным и нищим, заступался за несправедливо осужденных, избавлял от гибели плавающих по водам, вызволял из неволи пленников. Сам он во время гонения на христиан был заточен в темницу, где много претерпел за веру.
Почитать святого Николая на Руси начали через несколько десятков лет после установления православия, в XI веке. Издавна роль Николая Угодника считалась одной из самых важных в русских традициях.
Николай Чудотворец является покровителем и защитником моряков, путешественников и торговцев. Однако к нему обращаются за любой помощью, так как он поддерживает всех нуждающихся, говорят священнослужители.
Верующие молятся Николаю-угоднику об исцелении от болезни, о помощи в новом деле, получении хорошей работы, семейном и материальном благополучии, замужестве, преодолении вредных привычек, удачной торговле и легкой дороге.