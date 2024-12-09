Население Центральной Азии превысило 80 миллионов человек

К декабрю 2024 года численность населения Центральной Азии превысила отметку в 80 миллионов человек, что на 50% больше, чем 24 года назад. По данным макроэкономического прогноза Евразийского банка развития (ЕАБР), регион ежегодно увеличивается в среднем на 1 миллион человек.