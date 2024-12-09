Население Центральной Азии превысило 80 миллионов человек

К декабрю 2024 года численность населения Центральной Азии превысила отметку в 80 миллионов человек, что на 50% больше, чем 24 года назад. По данным макроэкономического прогноза Евразийского банка развития (ЕАБР), регион ежегодно увеличивается в среднем на 1 миллион человек.
Лидерами демографического роста остаются Таджикистан и Узбекистан. В Таджикистане численность населения достигла 10 миллионов человек, что на 80% превышает уровень 1991 года. Узбекистан, с населением более 36,7 миллиона человек, остаётся самой густонаселённой страной региона, демонстрируя прирост в пределах 1,1−1,2% ежегодно.
Средний возраст жителей Центральной Азии составляет 26,2 года, что подчёркивает значительную долю молодёжи. Однако такие данные, как оценки PopulationPyramid.net, указывают на более чем 82 миллиона человек в регионе, что может объясняться различиями в методах подсчёта и используемых источниках.
По прогнозам, к 2050 году население Центральной Азии может превысить 100 миллионов человек. Быстрый демографический рост ставит перед странами региона задачи, связанные с обеспечением рабочих мест, устойчивым экономическим развитием и улучшением уровня жизни.