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«Авангард» интересуется нападающим «Северстали» Аймурзиным

У Аймурзина сложилась репутация «категорически непродающегося».

Источник: Om1 Омск

Хоккейный клуб «Авангард» интересуется нападающим «Северстали» Данилом Аймурзиным. Об этом сообщает инсайдер Михаил Зислис.

«Нападающий “Северстали” Данил Аймурзин попал в сферу интересов “Авангарда”. Подскажите, пожалуйста, а кто из игроков КХЛ туда еще не попал?» — написал Зислис.

По словам инсайдера, у Аймурзина сложилась репутация «категорически непродающегося», хотя другие клубы проявляли к нему серьёзный интерес.

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