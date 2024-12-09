«Авангард» интересуется нападающим «Северстали» Аймурзиным

Хоккейный клуб «Авангард» интересуется нападающим «Северстали» Данилом Аймурзиным. Об этом сообщает инсайдер Михаил Зислис.
«Нападающий “Северстали” Данил Аймурзин попал в сферу интересов “Авангарда”. Подскажите, пожалуйста, а кто из игроков КХЛ туда еще не попал?» — написал Зислис.
По словам инсайдера, у Аймурзина сложилась репутация «категорически непродающегося», хотя другие клубы проявляли к нему серьёзный интерес.
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