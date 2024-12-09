В Башкирии пообещали гололеды, снегопады и сильный ветер

В Башкирии сегодня, 9 декабря, пообещали переменную облачность, снегопады и гололед. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре.
Скорость ветра в среднем составит 8−13 м/с. Температура воздуха составит −5,-10°. На отдельных участках дорог пообещали туман с видимостью от 500 до 1000 метров.
В Уфе спрогнозировали облачную погоду и снег. Скорость ветра составит 8−13 м/с. Температура днем −5,-7°.
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