В России с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиков

С 2020 по 2023 год количество выявленных ИТ-преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло более чем в два раза. Более чем в три раза увеличилось количество заблокированных в России сайтов с запрещенной информацией о наркотиках. В год блокируется уже больше 100 тысяч ресурсов.