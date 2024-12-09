Хоккейный клуб «Молот» в Перми уступил пензенскому «Дизелю»

Издание отмечают, что игра прошла при полных трибунах: все билеты на стадион «Молот», вмещающий около 6 тысяч зрителей, были раскуплены. На это обратил внимание и главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин в послематчевом комментарии — он поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил сожаление, что не удалось их порадовать.