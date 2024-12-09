Хоккейный клуб «Молот» в Перми уступил пензенскому «Дизелю»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в домашнем матче уступил «Дизелю» из Пензы. Итоговый счёт 4:2 в пользу гостей, сообщил «Новый компаньон».
Издание отмечают, что игра прошла при полных трибунах: все билеты на стадион «Молот», вмещающий около 6 тысяч зрителей, были раскуплены. На это обратил внимание и главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин в послематчевом комментарии — он поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил сожаление, что не удалось их порадовать.
Гости открыли счёт уже на третьей минуте матча. Во втором периоде пермяки отыграли разницу и даже ненадолго повели в счёте, но завершился период ничьей 2:2. В третьем периоде пензенцы смогли забить ещё две шайбы в ворота «Молота».
«Разбираем ошибки, идем дальше, — прокомментировал итоги матча Евгений Попихин. — У нас другого выхода нет».
Следующие два матча «Молот» также проведёт на домашнем стадионе: 10 декабря пермяки примут у себя клуб «ЦСК ВВС» из Самары, а 12 декабря — «Кристалл» из Саратова.