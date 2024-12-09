Более 20 тысяч вакансий было открыто в Иркутской области в ноябре 2024

В Иркутской области по итогам ноября 2024 открыто 20,6 тысяч вакансий. Как выяснили аналитики hh.ru, работодатели больше всего нуждаются в специалистах из сфер — «Рабочий персонал» (33% от всех вакансий), «Строительство, недвижимость» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%), «Транспорт, логистика и перевозки» (18%), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), а также «Домашний и обслуживающий персонал» (14%).