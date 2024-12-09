Более 20 тысяч вакансий было открыто в Иркутской области в ноябре 2024

В Иркутской области по итогам ноября 2024 открыто 20,6 тысяч вакансий. Как выяснили аналитики hh.ru, работодатели больше всего нуждаются в специалистах из сфер — «Рабочий персонал» (33% от всех вакансий), «Строительство, недвижимость» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%), «Транспорт, логистика и перевозки» (18%), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), а также «Домашний и обслуживающий персонал» (14%).
— По сравнению с 2023 вырос спрос на работников сферы искусства, развлечений, массмедиа (+71%), специалистов из направлений спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (+26%). А также туризм, гостиницы, рестораны (+24%), рабочий персонал (+20%), строительство, недвижимости (+19%). В список вошли и работники сферы науки, образования и финансов, бухгалтерии (по +16%), — рассказали аналитики.
В это время вакансий для HR- специалистов стало на 22% меньше. Также меньше стали интересовать работники в сфере закупок (-18%), автомобильного бизнеса (-14%), стратегии, инвестиции, консалтинг (-11%) и страхования (-10%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спрос на коллекторов вырос в Иркутской области в 4,5 раза за 2024.