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Эителям Уфы перечислили список предприятий с наибольшим количеством вакансий

В Центр занятости перечислили предприятия Уфы с наибольшим числом вакансий.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, на каких уфимских предприятиях больше всего открытых вакансий. По данным республиканского центра занятости населения, кадровый дефицит наблюдается в трех крупных столичных организациях.

Так, первое место занимает УМПО, где открыто 3 780 вакансий. Зарплаты на заводе колеблются от 50 до 110 тысяч рублей за восьмичасовой рабочий день.

На втором месте расположилась компания ООО «Дортрансстрой», где требуется 496 сотрудников, в основном для работы в дорожном строительстве. Зарплата не оглашается, но уточняется, что она конкурентоспособна с другими компаниями.

Третью строчку занимает компания ООО «Торгмастер», которая предлагает 373 рабочих места.

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