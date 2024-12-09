Жительница Иркутска выделила детям доли в квартире после вмешательства приставов

Жительница Иркутска не хотела выделять доли в квартире двум своим несовершеннолетним детям. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, судебные приставы смогли восстановить справедливость.
Как выяснилось, женщина купила жилплощадь на средства материнского капитала, однако соответствующие документы оформлять и не собиралась, говорила, что якобы на это нет денег.
— Ее неоднократно привлекали к административной ответственности, ограничивали в праве выезда за пределы страны. Несмотря на все запреты, она уклонялась от исполнения решения суда, а это, в свою очередь, ущемляло права детей, — прокомментировали в пресс-службе ГУФССП.
Когда вариантов уже не оставалось, приставы вынесли постановление о розыске. Женщину нашли и привезли в отделение, где она поняла, что дальнейшее уклонение принесет финансовые затраты. Только после этого она исполнила решение суда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией.