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Жительница Иркутска выделила детям доли в квартире после вмешательства приставов

Нарушительницу неоднократно привлекали к административной ответственности, ограничивали в праве выезда за пределы страны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Иркутска не хотела выделять доли в квартире двум своим несовершеннолетним детям. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, судебные приставы смогли восстановить справедливость.

Как выяснилось, женщина купила жилплощадь на средства материнского капитала, однако соответствующие документы оформлять и не собиралась, говорила, что якобы на это нет денег.

— Ее неоднократно привлекали к административной ответственности, ограничивали в праве выезда за пределы страны. Несмотря на все запреты, она уклонялась от исполнения решения суда, а это, в свою очередь, ущемляло права детей, — прокомментировали в пресс-службе ГУФССП.

Когда вариантов уже не оставалось, приставы вынесли постановление о розыске. Женщину нашли и привезли в отделение, где она поняла, что дальнейшее уклонение принесет финансовые затраты. Только после этого она исполнила решение суда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией.