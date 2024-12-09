Жительница Иркутска выделила детям доли в квартире после вмешательства приставов

— Ее неоднократно привлекали к административной ответственности, ограничивали в праве выезда за пределы страны. Несмотря на все запреты, она уклонялась от исполнения решения суда, а это, в свою очередь, ущемляло права детей, — прокомментировали в пресс-службе ГУФССП.