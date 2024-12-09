Неделя в Пермском крае будет снежной и более тёплой, чем обычно

По данным проекта, на неделе не будет серьёзных вторжений холодного воздуха, так что в среднем будет на 5 градусов теплее, чем обычно в это время года. Кроме того, выше нормы на 25−40% ожидается сумма осадков. Метеорологи отмечают, что в регионе «наконец-то начнётся снегонакопление».