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Неделя в Пермском крае будет снежной и более тёплой, чем обычно

Температура будет в среднем на пять градусов выше климатической нормы.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 58% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

В течение недели с 9 по 15 декабря в Пермском крае пройдут умеренные снегопады, а температура будет на несколько градусов выше климатической нормы, рассказали авторы научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

По данным проекта, на неделе не будет серьёзных вторжений холодного воздуха, так что в среднем будет на 5 градусов теплее, чем обычно в это время года. Кроме того, выше нормы на 25−40% ожидается сумма осадков. Метеорологи отмечают, что в регионе «наконец-то начнётся снегонакопление».

9 декабря в Прикамье будет облачно, умеренный снег, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, температура днём −11… −6°С.

Во вторник, 10 декабря, также будет облачно, умеренный или небольшой снег. Ночью 10… −5°С, днём −9… −4°С. Ветер вновь юго-западный 3−8 метров в секунду.

В среду вновь облачно, умеренный или небольшой снег, но в отдельных районах региона возможна метель. Ночью −10… −5°С, днём −8… −3°С. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.

12 декабря — опять облачно, небольшой снег, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ещё потеплеет: температура воздуха в течение суток −6… −1°С. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, на севере юго-западный 5−10 метров в секунду, который в течение суток сменится на северо-западный 3−8 метров в секунду, в горах ветер до 19 метров в секунду.

В пятницу облачно, небольшой снег, местами умеренный. Ночью −14… −9°С, днём −13… −8°С, на севере до −18°С. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду со сменой в течение суток на северо-западный 3−8 метров в секунду.

На выходные «Метеоролог и я» прогнозирует похолодание в тылу циклона, по предварительным данным, ночная температура опустится до −20°С, дневная составит около −13°С.