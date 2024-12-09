85 пожаров произошли в Иркутской области за неделю: два человека погибли

За прошедшую неделю, с 2 по 8 декабря, в Иркутской области произошло 85 пожаров. Наиболее частой причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки, зафиксированное в 47 случаях. Эвакуировано было 138 человек, из них спасли семь, но, к сожалению, два человека погибли, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Статистика показывает, что, помимо короткого замыкания электропроводки, наиболее частыми причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (13 случаев) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления (12 случаев).
Среди других причин возгораний отмечены поджоги (6 случаев), аварийный режим работы электросети (5 случаев), а также электротехнические причины и детская шалость (по 2 случая каждая). Несмотря на усилия пожарных, три человека получили травмы в результате пожаров.