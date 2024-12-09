В Уфе на Восточном выезде открыли полосы для проезда по транспондерам

Как сообщил «Башинформу» один из водителей, пока пропускной пункт на специально выделенных полосах свободен. Еще не все автолюбители привыкли, что на крайних полосах теперь другие условия проезда, поэтому вынуждены перестраиваться на соседние почти у пунктов оплаты, из-за чего на пропускном пункте образовалась пробка.