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В Уфе на Восточном выезде открыли полосы для проезда по транспондерам

В Уфе на Восточном выезде сегодня, 9 декабря, открыли скоростные полосы для проезда по транспондерам.

Источник: Башинформ

Как сообщил «Башинформу» один из водителей, пока пропускной пункт на специально выделенных полосах свободен. Еще не все автолюбители привыкли, что на крайних полосах теперь другие условия проезда, поэтому вынуждены перестраиваться на соседние почти у пунктов оплаты, из-за чего на пропускном пункте образовалась пробка.

Напомним, крайние левые полосы на пункте взимания платы (ПВП) в обоих направлениях стали скоростными. Обладатели специальных устройств бесконтактной оплаты за проезд, транспондеров, смогут проехать ПВП без остановки. Над ними установили специальные знаки на зеленом фоне.