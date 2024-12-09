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В центре Симферополя в понедельник ограничат движение транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с плановой обрезкой деревьев в понедельник ограничат движение по улице Маяковского. Об этом информирует городская администрация.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 18:00 часов 9 декабря 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского (от № 3 до № 11)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в крымской столице на время работ по обрезке с 08:00 до 14:00 9 декабря будет полностью перекрыто движение по переулку Колхозному.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.

В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города. Так, 3 декабря в связи с этим было частично ограничено движение по улицам Киевской и Луговой.

Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.