В центре Симферополя в понедельник ограничат движение транспорта

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 18:00 часов 9 декабря 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского (от № 3 до № 11)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в крымской столице на время работ по обрезке с 08:00 до 14:00 9 декабря будет полностью перекрыто движение по переулку Колхозному.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города. Так, 3 декабря в связи с этим было частично ограничено движение по улицам Киевской и Луговой.
Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.