Любителя дрифта привлекли к ответственности в Ангарске

В Ангарске 7 и 8 декабря 2024 прошли рейды по выявлению любителей дрифта. Инспекторы рассказала нарушителям о последствиях резких маневров на дорогах, а также напомнили о правилах дорожного движения. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.