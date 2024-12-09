Любителя дрифта привлекли к ответственности в Ангарске

В Ангарске 7 и 8 декабря 2024 прошли рейды по выявлению любителей дрифта. Инспекторы рассказала нарушителям о последствиях резких маневров на дорогах, а также напомнили о правилах дорожного движения. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.
Чаще всего «дрифтеры» собираются на площади города, на парковках у торговых центров, периодически любители экстрима гоняют и по центральным улицам города. Госавтоинспекторы знают об этих местах, поэтому во время дежурств на постоянной основе патрулируют данные участки.
— Один из таких случаев произошёл на улице Ленина. 20-летний водитель, увлекающийся дрифтом, двигался, не соблюдая разметку. Это нарушение было зафиксировано на видеокамеру и стало основанием для привлечения к административной ответственности, — рассказали в агентстве.
Напомним, что дрифт на дорогах крайне опасен и может привести к трагическим последствиям. Помимо этого действует закон о тишине, за его нарушение также привлекут к ответственности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 человек пострадали в дорожных авариях в Иркутске и районе за неделю.