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Любителя дрифта привлекли к ответственности в Ангарске

Госавтоинспекторы фиксировали нарушения на видеокамеру.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 7 и 8 декабря 2024 прошли рейды по выявлению любителей дрифта. Инспекторы рассказала нарушителям о последствиях резких маневров на дорогах, а также напомнили о правилах дорожного движения. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.

Чаще всего «дрифтеры» собираются на площади города, на парковках у торговых центров, периодически любители экстрима гоняют и по центральным улицам города. Госавтоинспекторы знают об этих местах, поэтому во время дежурств на постоянной основе патрулируют данные участки.

— Один из таких случаев произошёл на улице Ленина. 20-летний водитель, увлекающийся дрифтом, двигался, не соблюдая разметку. Это нарушение было зафиксировано на видеокамеру и стало основанием для привлечения к административной ответственности, — рассказали в агентстве.

Напомним, что дрифт на дорогах крайне опасен и может привести к трагическим последствиям. Помимо этого действует закон о тишине, за его нарушение также привлекут к ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 человек пострадали в дорожных авариях в Иркутске и районе за неделю.