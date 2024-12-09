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Роспотребназдор рассказал, какими токсичными веществами дышат иркутяне

В воздухе Иркутска сотрудниками Роспотребнадзора выявлено превышение нормы токсичных веществ, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу санитарного ведомства.

Источник: ТК Город

Согласно материалу, опубликованному на сайте приангарского Роспотребнадзора, «в основном речь идет об остатках горения и промышленных выбросах».

Мониторинг проводился в рамках проекта «Чистый воздух»: за 11 месяцев 2024 года было взято 2100 тысяч проб воздуха.

«В Иркутске превышение среднесуточной ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.) зарегистрировано по бензапирену, взвешенным веществам, диоксиду серы и тетрахлорэтилену. Максимальные разовые ПДК зафиксированы по диметилбензолу и оксиду углерода».

По результатам исследований Иркутск стал городом с самым грязным воздухом в регионе:

в Ангарске, Зиме и Шелехове превышение ПДК зарегистрировано лишь по одному веществу; в Свирске, Черемхово и Усолье-Сибирском превышений вообще не обнаружено.

К слову, как сообщалось ранее, в следующем — 2025-ом — году в Иркутской области планируется проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

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