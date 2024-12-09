Роспотребназдор рассказал, какими токсичными веществами дышат иркутяне

Согласно материалу, опубликованному на сайте приангарского Роспотребнадзора, «в основном речь идет об остатках горения и промышленных выбросах».
Мониторинг проводился в рамках проекта «Чистый воздух»: за 11 месяцев 2024 года было взято 2100 тысяч проб воздуха.
«В Иркутске превышение среднесуточной ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ред.) зарегистрировано по бензапирену, взвешенным веществам, диоксиду серы и тетрахлорэтилену. Максимальные разовые ПДК зафиксированы по диметилбензолу и оксиду углерода».
По результатам исследований Иркутск стал городом с самым грязным воздухом в регионе:
в Ангарске, Зиме и Шелехове превышение ПДК зарегистрировано лишь по одному веществу; в Свирске, Черемхово и Усолье-Сибирском превышений вообще не обнаружено.
К слову, как сообщалось ранее, в следующем — 2025-ом — году в Иркутской области планируется проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.