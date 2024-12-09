Инвалида вернули в список нуждающихся в жилье по иску прокуратуры Омской области

Москаленский районный суд обязал администрацию восстановить инвалида I группы в списке граждан, нуждающихся в жилье. Об этом сообщает прокуратура Омской области. Проверка показала, что в 2013 году женщина встала на учет как нуждающаяся в жилье. Однако в 2022 году ее сняли с учета на основании якобы поданного заявления.