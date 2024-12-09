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Инвалида вернули в список нуждающихся в жилье по иску прокуратуры Омской области

Женщину незаконно вычеркнули из списка нуждающихся в жилье.

Источник: Комсомольская правда

Москаленский районный суд обязал администрацию восстановить инвалида I группы в списке граждан, нуждающихся в жилье. Об этом сообщает прокуратура Омской области. Проверка показала, что в 2013 году женщина встала на учет как нуждающаяся в жилье. Однако в 2022 году ее сняли с учета на основании якобы поданного заявления.

Прокуратура установила, что женщина никаких заявлений не писала и о решении муниципалитета ее не уведомили. Таким образом, администрация нарушила установленный порядок.

По представлению прокуратуры глава сельского поселения не принял мер по восстановлению прав инвалида. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Москаленский районный суд признал распоряжение главы администрации недействительным и восстановил женщину в списке нуждающихся в жилье.