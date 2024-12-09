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Мошенники ловят омичей «на живца», предлагая оплатить доставку

В Омске зафиксированы новые случаи мошенничества с доставкой.

Источник: Комсомольская правда

В Банке России предупредили о новом виде мошенничества. Сценарий разыгрывается так: курьер привозит вам букет цветов или подарок. На следующий день вам звонит якобы представитель курьерской службы и просит продиктовать код из СМС для подтверждения доставки.

Что случится, если вы сообщите код:

— Код от банка: Мошенники смогут подтвердить перевод с вашей карты или получить доступ к вашим счетам, опустошив их.

— Код от оператора связи: Аферисты перенаправят сообщения на свой номер, в том числе банковские уведомления.

— Код от портала «Госуслуги»: Обманщики получат доступ к вашему профилю, возьмут онлайн-займы на ваше имя или используют данные в других мошеннических целях.

«Мошенники умело играют на эмоциях жертв, например, подкупают неожиданными подарками. Внимательно проверяйте источник и назначение кодов из сообщений, если их запрашивает незнакомец», — предупреждает Наталья Стрельникова, заместитель управляющего Отделением Омск Банка России.