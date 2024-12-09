МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В телеграм-канал ведомства поступил вопрос от белоруса, который поинтересовался, можно ли оставлять электрическую гирлянду включенной на ночь.
«Нельзя. Обязательно выключайте ее на ночь и когда уходите из дома», — подчеркнули в МЧС.
Сказано, что причина запрета состоит в том, что если произойдет резкий перепад напряжения, то может случиться короткое замыкание. Кроме того, в пресс-службе напомнили о том, что не следует использовать гирлянды с поврежденными проводами, без лампочек.
Также на безопасность их использования оказывает влияние и то, насколько хорошо закреплена ель. Так, если новогоднее дерево начнет падать и потянет провод, то может произойти замыкание.
«Если хотите, чтобы елка была ярче, чем у соседа, не нужно окручивать ее несколькими гирляндами и одновременно включать их в сеть», — предупредили в МЧС.
В ведомстве советуют купить одну мощную гирлянду, чтобы не спровоцировать перегрузку электрической сети и пожар.
Тем временем бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске.
Кстати, оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.