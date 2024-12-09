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МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь

МЧС Беларуси объяснило, можно ли оставлять гирлянду включенной на ночь.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В телеграм-канал ведомства поступил вопрос от белоруса, который поинтересовался, можно ли оставлять электрическую гирлянду включенной на ночь.

«Нельзя. Обязательно выключайте ее на ночь и когда уходите из дома», — подчеркнули в МЧС.

Сказано, что причина запрета состоит в том, что если произойдет резкий перепад напряжения, то может случиться короткое замыкание. Кроме того, в пресс-службе напомнили о том, что не следует использовать гирлянды с поврежденными проводами, без лампочек.

Также на безопасность их использования оказывает влияние и то, насколько хорошо закреплена ель. Так, если новогоднее дерево начнет падать и потянет провод, то может произойти замыкание.

«Если хотите, чтобы елка была ярче, чем у соседа, не нужно окручивать ее несколькими гирляндами и одновременно включать их в сеть», — предупредили в МЧС.

В ведомстве советуют купить одну мощную гирлянду, чтобы не спровоцировать перегрузку электрической сети и пожар.

Тем временем бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске.

Кстати, оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.