Штормовые предупреждения объявлены в Казахстане: ожидаются 30-градусные морозы

9 декабря в Казахстане объявлены штормовые предупреждения, связанные с резким понижением температуры и неблагоприятными погодными условиями. В некоторых областях температура воздуха может опуститься до −30 градусов.
В Астане ожидается туман в течение дня. В Акмолинской области сохранится туман на западе, севере и востоке региона. В Алматинской области на юге и в горных районах ночью и утром также прогнозируется туман.
В Туркестанской области в горных районах ожидается метель. На западе, юге и в предгорьях — туман, а ветер местами усилится до 15−20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане прогнозируется туман.
На севере и востоке области Абай прогнозируются снегопады и метель. Температура воздуха ночью понизится до −23 градусов, местами до −30.
В Восточно-Казахстанской области ночью и днем ожидается снег, местами сильный, с метелью. Температура ночью может опуститься до −30 градусов.
В Карагандинской области синоптики прогнозируют резкое похолодание: на юге температура опустится до −27 градусов.
Также в других регионах страны ожидаются сильные ветра, метели и туманы, включая Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Жамбылскую и другие области.
Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность, избегать дальних поездок и быть готовыми к сложным погодным условиям.