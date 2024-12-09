Прокуратура вмешалась в ремонт минского подъезда из-за почтовых ящиков. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Говорится, что прокуратура Первомайского района в момент проверки установила ненадлежащее состояние подъезда № 1 дома 29, расположенного по улице Славинского в Минске. Сообщается, что после капитального ремонта названный дом был введен в эксплуатацию в октябре 2024 года.
В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники прокуратуры нашли, что в одном из подъездов демонтирована часть абонентских почтовых ящиков. Стена, на которой они находились, осталась неокрашенной, а также имела наслоения цемента. Также были обнаружены насыпи песка, лежавшие на прилегающей к дому территории.
Сказано, что прокурор Первомайского района в адрес территориальной организации ЖКХ вынес предписание с требованием незамедлительно устранить указанное при капитальном ремонте дома. Также в предписании говорилось и о том, что следует привести в надлежащее состояние территорию, прилегающую к дому.
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