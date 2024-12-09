Прокуратура вмешалась в ремонт минского подъезда из-за почтовых ящиков

В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники прокуратуры нашли, что в одном из подъездов демонтирована часть абонентских почтовых ящиков. Стена, на которой они находились, осталась неокрашенной, а также имела наслоения цемента. Также были обнаружены насыпи песка, лежавшие на прилегающей к дому территории.