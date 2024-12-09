Топ-5 новостей в Молдове 9 декабря

1. Власть расколола общество Молдовы на множество кланов и групп, в том числе и по языковому вопросу: Почему троллейбусная философия привела к очередному скандалу.
2. Пришёл повеселиться, а попал в больницу: Ледовый каток в центре Кишинева стал местом повышенного травматизма — дело может дойти до суда.
3. Глава правительства предупредил жителей Молдовы о веерных отключениях электричества: А еще премьер Речан предлагает увеличить выработку ТЭЦ-2, которая работает… на газе.
4. Кот не дал умереть мужчине в горах Марамуреша, сутки согревая его в сугробах: Как спасаясь от мобилизации украинцы переходят границу Молдовы и Румынии.
5. Врачи в недоумении, пациенты — в шоке: Министр здравоохранения Молдовы Немеренко назначила руководителем районной больницы своего человека — персонал против.