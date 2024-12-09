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Топ-5 новостей в Молдове 9 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 9 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Власть расколола общество Молдовы на множество кланов и групп, в том числе и по языковому вопросу: Почему троллейбусная философия привела к очередному скандалу.

2. Пришёл повеселиться, а попал в больницу: Ледовый каток в центре Кишинева стал местом повышенного травматизма — дело может дойти до суда.

3. Глава правительства предупредил жителей Молдовы о веерных отключениях электричества: А еще премьер Речан предлагает увеличить выработку ТЭЦ-2, которая работает… на газе.

4. Кот не дал умереть мужчине в горах Марамуреша, сутки согревая его в сугробах: Как спасаясь от мобилизации украинцы переходят границу Молдовы и Румынии.

5. Врачи в недоумении, пациенты — в шоке: Министр здравоохранения Молдовы Немеренко назначила руководителем районной больницы своего человека — персонал против.

экономика
энергетика