Водители встали в 2-километровой пробке из-за ДТП на Западном обходе Перми

Водители застряли в пробке из-за ДТП длиною 2 километра на Западном обходе Перми.
Утром 9 декабря движение на Западном обходе краевой столицы осложнилось из-за дорожной ситуации. По данным сервиса Яндекс. Карты, движение на участке дороги по направлению в центр Перми окрашено красным цветом протяжённостью более двух километров. Около 9 часов утра пользователи сервиса также установили отметку об аварии, которая стала причиной затора.
На карте заметно, что ДТП произошло на территории примыкающей к Перми деревни Кондратово. При этом движение в сторону Закамска окрашено зелёным цветом.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о больших пробках, которые скопились на подъезде к Красавинскому мосту в первую неделю декабря. Причиной дорожного коллапса стали многочисленные ДТП, образовавшиеся на выезде из Закамска. По словам пермяков, дорожная обстановка осложнялась из-за гололёда, возникшего в краевой столице. Подробности читайте в материале perm.aif.ru.