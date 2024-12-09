Водители встали в 2-километровой пробке из-за ДТП на Западном обходе Перми

Утром 9 декабря движение на Западном обходе краевой столицы осложнилось из-за дорожной ситуации. По данным сервиса Яндекс. Карты, движение на участке дороги по направлению в центр Перми окрашено красным цветом протяжённостью более двух километров. Около 9 часов утра пользователи сервиса также установили отметку об аварии, которая стала причиной затора.