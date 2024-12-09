Главный дирижер симфонического оркестра Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ 8 декабря 2024 подписал президент Владимир Путин. Напомним, Ильмар является главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии.
Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»: биография.
Илмар Лапиньш родился в Риге, окончил среднюю специальную музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня в 1962 году. Затем — факультет оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории и аспирантуру Московской консерватории (класс народного артиста СССР Б. Хайкина).
За долгие годы своей карьеры дирижер управлял 160 музыкальными коллективами, выступал в концертных залах 25 стран мира, сотрудничал со 120 оркестрами. В 2009 году переехал в Иркутске, где связал свою деятельность с Губернаторским симфоническим оркестром, работает там уже на протяжении 14 лет. А сейчас стало известно, что Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
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