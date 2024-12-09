Главный дирижер симфонического оркестра Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

За долгие годы своей карьеры дирижер управлял 160 музыкальными коллективами, выступал в концертных залах 25 стран мира, сотрудничал со 120 оркестрами. В 2009 году переехал в Иркутске, где связал свою деятельность с Губернаторским симфоническим оркестром, работает там уже на протяжении 14 лет. А сейчас стало известно, что Ильмар Лапиньш награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».