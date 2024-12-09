Тюбинговые трассы в Челябинске и области: где кататься на «ватрушках»

На популярной горнолыжке работает всесезонный тюбинг с ленточными подъёмниками, покататься можно по четырём трассам. Трассы «красная» и «жёлтая» — протяжённостью 120 метров, с двумя поворотами, сюда допускаются дети от четырёх лет и взрослые. Трасса «бэби» — для самых маленьких, она протяжённостью 30 метров, без поворотов. Сюда допускаются взрослые вдвоём с ребёнком от двух до семи лет, дети от четырёх лет и взрослые. Наконец, есть трасса «снежная» — протяжённостью 130 метров, без поворотов. Сюда также пропустят детей от четырёх лет и взрослых. Прайс: за час покатушек нужно будет заплатить 1000 рублей, за полчаса — 700.