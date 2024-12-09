Тюбинговые трассы в Челябинске и области: где кататься на «ватрушках»

«Русские забавы», Челябинск
Недалеко от центра Челябинска, на Шершнёвском водохранилище, расположился центр отдыха «Русские забавы», где есть две тюбинговые трассы с подъёмниками. «Отличная атмосфера, великолепные пейзажи, кристально чистый воздух и надёжные тюбы», — обещают в центре. За 30 минут удовольствия просят 400 рублей, за час — 600 рублей. Вдобавок можно арендовать мангальную зону, беседку, домик и даже иглу. На территории есть кафе.
Центр активного отдыха «Бажовские горки», Копейск
Недалеко от Челябинска, под Копейском есть ещё одна популярная тюбинговая трасса с перепадом высот 25 метров. Протяжённость трассы — 300 метров, работает подъёмник. Есть бесплатная парковка, на территории работает кафе. По предварительной записи принимают организованные группы от 20 человек — для них готовы устроить праздничную программу с Дедом Морозом и чаепитием.
Тюбинги «Лесные горки», Сатка
Ещё одна популярная локация с тюбингами в Челябинской области находится прямо возле трассы М-5 «Урал» — чтобы не запутаться с объяснениями, как добираться, проще дать ссылку. Стоимость часа катания на тюбе с подъёмником — 600 рублей. За 400 рублей в час можно арендовать беседку с мангалом на 15 человек, внутри есть освещение, большой стол. Трасса пользуется большой популярностью, и если не хочется толкаться, лучше приехать часов в 10−11 утра.
Центр отдыха «Ривьера», под Челябинском
ЦСО «Ривьера» расположен на берегу Коркинского песчаного карьера в 20 минутах езды от Челябинска. Территория окружена густым лесом. Здесь сразу три тюбинговые трассы с автоматическим подъёмником. За час покатушек просят 600 рублей. Также на территории можно покататься на коньках и квадроциклах, есть место отдыха с камином, кафе и тёплый санузел.
Горнолыжный курорт «Солнечная долина», Миасс
На популярной горнолыжке работает всесезонный тюбинг с ленточными подъёмниками, покататься можно по четырём трассам. Трассы «красная» и «жёлтая» — протяжённостью 120 метров, с двумя поворотами, сюда допускаются дети от четырёх лет и взрослые. Трасса «бэби» — для самых маленьких, она протяжённостью 30 метров, без поворотов. Сюда допускаются взрослые вдвоём с ребёнком от двух до семи лет, дети от четырёх лет и взрослые. Наконец, есть трасса «снежная» — протяжённостью 130 метров, без поворотов. Сюда также пропустят детей от четырёх лет и взрослых. Прайс: за час покатушек нужно будет заплатить 1000 рублей, за полчаса — 700.
Несмотря на то, что зима на Южном Урале пока не очень щедра на снег, самые популярные горнолыжные курорты региона уже открылись — спасибо снеговым пушкам. Рассказываем, где уже можно прокатиться с горок, работают подъёмники и сколько всё это стоит.