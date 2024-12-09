Ольга Бузова из Калуги выиграла путешествие в Хабаровский край

Жительница Калуги Ольга Бузова посетит Хабаровский край. В Москве чествовали победителей «Большого Дальневосточного квеста» (12+). В финал вышли 27 участников, девять из которых получили путевки на двоих в регионы Дальнего Востока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ольга принимает участие в квесте вместе с семьей уже не первый год.
«Хочется побывать там, куда сами мы никогда бы не смогли добраться. Увидеть просторы нашей необъятной страны, природу Дальнего Востока, познакомиться с традициями народов, проживающих на этой территории», — рассказала Ольга.
В Хабаровском крае Ольга посетит национальное село Сикачи-Алян, где узнает о традициях и быте нанайцев. Также ее ждет знакомство с достопримечательностями краевой столицы и поездка на Амурский утес.
«Большой Дальневосточный квест» проходил в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» (6+). Он включал в себя несколько этапов с заданиями и испытаниями, связанными с регионами ДФО. В этом году в нем приняли участие больше 4,4 тысячи человек. Это на 1364 человека больше, чем в прошлом году.