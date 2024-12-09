Ольга Бузова из Калуги выиграла путешествие в Хабаровский край

«Большой Дальневосточный квест» проходил в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» (6+). Он включал в себя несколько этапов с заданиями и испытаниями, связанными с регионами ДФО. В этом году в нем приняли участие больше 4,4 тысячи человек. Это на 1364 человека больше, чем в прошлом году.