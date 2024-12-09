85 пожаров потушили в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, потушили 85 пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, специалисты эвакуировали 138 человек, спасли — семь. Пламя унесло жизни двух человек, еще три — получили травмы.