85 пожаров потушили в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, потушили 85 пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, специалисты эвакуировали 138 человек, спасли — семь. Пламя унесло жизни двух человек, еще три — получили травмы.
— 47 раз огонь охватывал здания из-за короткого замыкания электропроводки. Неосторожное обращение с огнем привело к возникновению 13 пожаров, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — 12, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Помимо этого шесть пожаров начались из-за поджога, аварийный режим работы электросети привел к возникновению пяти пожаров, электротехническая причина и детская шалость стали причинами еще двух. Кстати, помимо этого спасатели выезжали на места дорожно-транспортных происшествий 27 раз, спасли двух людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре человека погибли и 42 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю.