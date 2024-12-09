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Елка на Предмостной площади в Красноярске обойдется в миллион рублей

Простоит новогоднее дерево больше месяца.

Источник: Комсомольская правда

Новогодняя елка на кольце Предмостной площади обойдется Красноярску в один миллион рублей. Судя по порталу госзакупок, работы заказывает муниципальное предприятие «Красноярскгорсвет».

В высоту праздничное дерево составит около 14 метров. Поверх искусственной елки повесят украшения: 170 шаров и гирлянду. На вершину поставят большую светодиодную снежинку. Простоит конструкция больше месяца — убрать ее планируют до 25 февраля 2025 года.

В миллион рублей входит монтаж зеленого украшения, его оформление, обслуживание и, конечно же, демонтаж.

Ранее мы писали, что на ледовый городок в Татышев-парке потратят 8,4 миллиона рублей. В стоимость входит обустройство, обслуживание и разбор локации.