Елка на Предмостной площади в Красноярске обойдется в миллион рублей

Новогодняя елка на кольце Предмостной площади обойдется Красноярску в один миллион рублей. Судя по порталу госзакупок, работы заказывает муниципальное предприятие «Красноярскгорсвет».
В высоту праздничное дерево составит около 14 метров. Поверх искусственной елки повесят украшения: 170 шаров и гирлянду. На вершину поставят большую светодиодную снежинку. Простоит конструкция больше месяца — убрать ее планируют до 25 февраля 2025 года.
В миллион рублей входит монтаж зеленого украшения, его оформление, обслуживание и, конечно же, демонтаж.
Ранее мы писали, что на ледовый городок в Татышев-парке потратят 8,4 миллиона рублей. В стоимость входит обустройство, обслуживание и разбор локации.