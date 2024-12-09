Елка на Предмостной площади в Красноярске обойдется в миллион рублей

В высоту праздничное дерево составит около 14 метров. Поверх искусственной елки повесят украшения: 170 шаров и гирлянду. На вершину поставят большую светодиодную снежинку. Простоит конструкция больше месяца — убрать ее планируют до 25 февраля 2025 года.