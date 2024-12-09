В каком городе Казахстана больше всего орудуют воры

«Динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на −33,7% с 3 398 до 2 252. Также наблюдается тенденция снижение скотокрадств на −30,3% с 1432 до 998. Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области — 194, в области Абай — 126, Туркестанской области — 114 и области Жетісу — 97».