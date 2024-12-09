В каком городе Казахстана больше всего орудуют воры

«Больше всего краж зарегистрировано в г.г. Алматы и Астана (6 675/3 727), меньше всего в Мангистауской области и в области Улытау (396/298)».
На 31,2% снизились кражи сотовых телефонов (с 10 051 до 6 919). При этом больше всего крадут телефоны в Алматы — 1 989 и в Астане — 669, меньше всего в области Улытау — 54.
Кроме того, наблюдается снижение по кражам автотранспорта на −46,1% с 256 до 138.
«Динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на −33,7% с 3 398 до 2 252. Также наблюдается тенденция снижение скотокрадств на −30,3% с 1432 до 998. Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области — 194, в области Абай — 126, Туркестанской области — 114 и области Жетісу — 97».