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В каком городе Казахстана больше всего орудуют воры

В Казахстане, по информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наблюдается снижение краж на 28,1% — с 40 458 до 29 089 (за 11 месяцев т.г.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: onlinevologda.ru

«Больше всего краж зарегистрировано в г.г. Алматы и Астана (6 675/3 727), меньше всего в Мангистауской области и в области Улытау (396/298)».

сообщили в Генпрокуратуре.

На 31,2% снизились кражи сотовых телефонов (с 10 051 до 6 919). При этом больше всего крадут телефоны в Алматы — 1 989 и в Астане — 669, меньше всего в области Улытау — 54.

Кроме того, наблюдается снижение по кражам автотранспорта на −46,1% с 256 до 138.

«Динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на −33,7% с 3 398 до 2 252. Также наблюдается тенденция снижение скотокрадств на −30,3% с 1432 до 998. Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области — 194, в области Абай — 126, Туркестанской области — 114 и области Жетісу — 97».

добавили в ведомстве.